Deutsche Umwelthilfe und Sierra Club decken auf Baden-württembergische Landesbank und EnBW finanzieren Import von Fracking-Gas aus den USA

Berlin (ots) -



- Landesbank und EnBW in Baden-Württemberg finanzieren LNG-Exportterminal in

Louisiana mit über 500 Millionen Euro und Abnahmeverträgen bis 2046

- Geplant ist der Export von umwelt-, klima- und gesundheitsschädlichem

Fracking-Gas über einen Zeitraum von 20 Jahren

- DUH und Sierra Club fordern LBBW und EnBW auf, ihre Unterstützung für das

fossile Projekt zu beenden und stattdessen auf internationale

Energiepartnerschaften zum Ausbau der Erneuerbaren zu setzen



Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und die US-amerikanische Naturschutzorganisation

Sierra Club fordern die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) und das Unternehmen

Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) auf, ihre Unterstützung des

LNG-Exportterminals "Plaquemines" im amerikanischen Bundesstaat Louisiana, zu

beenden. Ein gemeinsamer Bericht der Umweltorganisationen offenbart: Die LBBW

hat Kredite von 568 Millionen Euro für das Projekt bereitgestellt und die EnBW

hat sich vertraglich zur Abnahme des Fracking-Gases bis 2046 verpflichtet - also

über den Stichtag für Deutschlands Klimaneutralität hinaus. Das Vorhaben

widerspricht damit klar den Pariser Klimaschutzzielen, so DUH und Sierra Club.

Das geplante Flüssigerdgas-Terminal wäre eines der größten Exportterminals in

den USA und würde fast ausschließlich Fracking-Gas exportieren.