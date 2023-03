Erhält die Krise nun auch Einzug in den Münchner Immobilienmarkt? (FOTO)

München (ots) - Jahrelang ging es mit den Immobilienpreisen nur in eine

Richtung: Steil nach oben. Nun sind die Preise erstmals rückläufig - war es das

mit dem Preisboom für Immobilien?



Wer sein Geld in den letzten Jahrzehnten sicher anlegen wollte, dem wurde ein

Investment in Immobilien geraten. Doch auch hier hat sich die Stabilität durch

die Corona-Krise und die steigenden Lebenshaltungskosten auf den Markt

ausgewirkt. Müssen Eigentümer nun einen Preisverfall von Häusern und Wohnungen

fürchten?





"Tatsächlich konnten wir bereits 2022 eine starke Zurückhaltung am MünchnerImmobilienmarkt verzeichnen. Die Kaufbereitschaft unserer Kunden hat sich aberbereits wieder verbessert." - so Immobilienexperte Matthias Wandl. Er selbst istbereits seit 1991 erfolgreich als Immobilienmakler in München tätig. Wandl kenntdie Branche wie kaum ein zweiter in der Bayrischen Landeshauptstadt. Nebenseiner Maklertätigkeit, ist er mit seiner langjährigen Expertise auch alsImmobilien-Experte etabliert. "Ein Stück weit entspannt sich gerade die Lage aufdem Immobilienmarkt. Der Neubaubereich sowie sanierungsbedürftige Objekte leidenderzeit unter den stark gestiegenen Preisen der Rohstoffe , sodass dieses Segmentin München aktuell stagniert." - so der Experte. Doch Wandl bleibtzuversichtlich: "Gebrauchte Immobilien, also Bestandsimmobilien, sei esWohnungen oder Häuser, erfreuen sich weiterhin starker Nachfrage. So halte ichin diesem Bereich einen Preisverfall auch auf lange Sicht für unwahrscheinlich."Doch wann ist der richtige Zeitpunkt für Eigentümer zu verkaufen? Ist essinnvoll noch abzuwarten? "Nein. Gerade jetzt ist der Zeitpunkt - in Anbetrachtder gesamtwirtschaftlichen Lage - nahezu ideal. Die Preise sind nach wie vorsehr hoch. Zugleich werden wir kurzfristig keine weitere Rally nach oben mehrsehen. Gleichzeitig rate ich, wer beabsichtig zu kaufen, sollte dies ebenfallsjetzt tun. Erstens steht der Käufer aktuell nicht mehr unter Zeitdruck, er kannsich also sein Traumobjekt besser aussuchen und darüber hinaus werden dieFinanzierungsmöglichkeiten durch die derzeitigen Zinsprognosen vermutlich nichtleichter." - sagt Immobilienexperte Matthias Wandl.Es bleibt spannend auf dem Münchner Immobilienmarkt. Doch nach wie vor könnenEigentümer und Käufer nicht über Krisenbedingungen klagen. Eigenheime bleibeneine stabile Währung - auch in einer wirtschaftlich ungewissen Zeit. Die immensgestiegenen Zinsen haben noch nicht einmal das Niveau von 2007 erreicht und dieInflationsrate wird in den nächsten Jahren hoch bleiben, alles in allem einguter Indikator für den Münchner Immobilienmarkt.