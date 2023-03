WIESBADEN (ots) - Produktion im Produzierenden Gewerbe



Januar 2023 (real, vorläufig):



+3,5 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)



-1,6 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)





Dezember 2022 (real, revidiert):-2,4 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)-3,3 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)Die reale (preisbereinigte) Produktion im Produzierenden Gewerbe ist nachvorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Januar 2023gegenüber Dezember 2022 saison- und kalenderbereinigt um 3,5 % gestiegen,nachdem sie im Dezember 2022 gegenüber dem Vormonat noch um 2,4 % gesunken war(vorläufiger Wert: -3,1 %). Im Vergleich mit dem Vorjahresmonat Januar 2022 wardie Produktion kalenderbereinigt 1,6 % niedriger.Die Industrieproduktion (Produzierendes Gewerbe ohne Energie und Baugewerbe)nahm im Januar 2023 gegenüber Dezember 2022 saison- und kalenderbereinigt um 1,9% zu. Gegenüber Januar 2022 sank die Industrieproduktion kalenderbereinigt um0,9 %.Zur positiven Entwicklung der Industrieproduktion im Januar 2023 trugeninsbesondere starke Zuwächse in der Herstellung von elektronischen Ausrüstungen(saison- und kalenderbereinigt +7,1 % zum Vormonat) und der Herstellung vonchemischen Erzeugnissen (+9,8 %) bei. Stark negativ entwickelten sich hingegendie für die deutsche Industrie bedeutenden Bereiche Herstellung von Kraftwagenund Kraftwagenteilen (-5,2 %) sowie Herstellung von pharmazeutischenErzeugnissen (-12,9 %).Betrachtet man die Industrie insgesamt, sank die Produktion von Konsumgütern imJanuar 2023 gegenüber dem Vormonat um 1,8 %. Die Produktion vonInvestitionsgütern verringerte sich um 0,6 %, während die Produktion vonVorleistungsgütern um 6,9 % zunahm. Bei den Vorleistungsgütern trug unteranderem die positive Entwicklung in der Herstellung von chemischen Erzeugnissenund der Herstellung von elektronischen Ausrüstungen zum starken Zuwachs bei.Außerhalb der Industrie lag die Energieerzeugung im Januar 2023 um 0,4 % höherals im Vormonat. Die Bauproduktion erholte sich zum Jahresbeginn und stieg imVormonatsvergleich um 12,6 %, nachdem die Bauproduktion zum Ende des Jahres 2022stark zurückgegangen war (-7,5 % zum Vormonat im Dezember 2022).Produktion in energieintensiven Industriezweigen deutlich gestiegenIn den energieintensiven Industriezweigen ist die Produktion im Januar 2023gegenüber Dezember 2022 um 6,8 % gestiegen. Damit erholte sich die Produktionauch in diesem Bereich, nachdem sie im Dezember 2022 noch um 5,6 % gegenüber demVormonat gesunken war. Trotz des Anstiegs lag die energieintensive Produktion imJanuar 2023 um 13,2 % niedriger als im Januar 2022. Eine Analyse zum