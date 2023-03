Unternehmen lösen Energie als Haupttreiber der Inflation ab

Der DAX befindet sich aktuell in einer bullishen Ausbruchsbewegung. Mit dieser hat der deutsche Leitindex versucht, seine Seitwärtskonsolidierung nach oben zu verlassen, die den gesamten Februar anhielt. Der Versuch scheiterte gestern allerdings vorerst (siehe roter Pfeil im folgenden Chart).

Gestützt wird der Aufwärtsdrang des Index von der fundamental günstigen Bewertung und den hohen Gewinnzuwächsen der Unternehmen, über die ich am Freitag ausführlich berichtet habe.

Steigende Gewinnmargen waren Treiber der Inflation

Dass diese Gewinne so hoch ausgefallen sind, liegt laut einer gestern veröffentlichten Meldung des ifo-Instituts auch daran, dass die Unternehmen ihre Verkaufspreise stärker erhöht haben, als es durch die Entwicklung der Einkaufspreise nötig gewesen wäre. Diverse Firmen haben also die Lage genutzt, um ihre Gewinne kräftig zu steigern. Und sie haben die Inflation damit zusätzlich angeheizt.

Zu dieser Erkenntnis ist auch die Europäische Zentralbank (EZB) schon gekommen. Daten, die sie bei ihrer jüngsten Klausurtagung präsentierte, zeigten ebenfalls, dass Unternehmen ihre Preise in den vergangenen Monaten stärker angehoben haben, als es zum Ausgleich gestiegener Kosten notwendig gewesen wäre. So kämen beispielsweise die europäischen Konsumgüter-Hersteller aktuell auf eine durchschnittliche Gewinnmarge von 10,7 %. Da ist ein Viertel mehr als 2019, also vor Ausbruch der Coronavirus-Pandemie und des Ukraine-Krieges. Der eigentliche Treiber der aktuellen Inflation seien somit steigende Gewinnmargen der Unternehmen. Lohnforderungen der Beschäftigten hätten dagegen bislang einen geringen Einfluss. Denn die Löhne hinkten der Teuerungsrate hinterher.

Erholung der Nachfrage und höhere Preise führen zu Umsatzrekord

Passend dazu gab es gestern auch die (eigentlich positive) Nachricht, dass der Dienstleistungssektor in Deutschland im vergangenen Jahr nominal 14,4 % und real (inflationsbereinigt) 9,2 % mehr Umsatz erzielen konnte.

Wie die Grafik zeigt, erfolgte insbesondere in Dezember ein starker Umsatzanstieg. Dieser passt zu der Erholung, welche die Einkaufsmanagerdaten zum Service-Bereich anzeigen (siehe Börse-Intern vom 21. Februar).

Da der Einkaufsmanagerindex zwar bereits im Dezember stark angestiegen ist, aber erst im Januar 2023 wieder die Wachstumsschwelle von 50 Punkten überwunden hat, kann man den starken Umsatzanstieg vom Jahresende 2022 nicht nur mit einer Erholung der Nachfrage begründen. Er war wohl auch ein Ergebnis gestiegener Preise.