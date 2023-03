Nach der gestrigen Anhörung von Fed-Chef Powell vor dem Bankenausschuss sieht es danach aus, dass die US-Notenbank erst bei 5,75 Prozent oben angekommen sein wird. Die Anleger, die sich bereits in der Nähe des Zieleinlaufs wähnten, müssen also noch länger ausharren. Umso länger die Zinsen hoch bleiben, desto länger benötigt der Markt aber auch gute Wirtschaftsdaten. In dieser Woche werden die Arbeitsmarktzahlen aus den USA neue Hinweise liefern, wie es um die Konjunktur bestellt ist.

Der Deutsche Aktienindex befindet sich jetzt genau in der Situation, die aus Gier und Übertreibung resultiert. Die gerade ausgebildeten neuen Hochs können nicht gehalten werden. Auch besteht im Moment keine Möglichkeit, charttechnisch Stopps abzuleiten. So könnte eine Welle von Verkäufen in der zweiten Wochenhälfte über den Markt fegen, wenn die Anleger, die einen weiteren Durchmarsch der Kurse erwartet hatten, bitter enttäuscht werden.