Adidas Aktie – Das große Aufräumen hat begonnen

Stimmung und Aktienkurs von Adidas wurden in den vergangenen Jahren immer wieder von Gewinnwarnungen und Skandalen erschüttert. Zuletzt war es die Trennung vom umstrittenen Rapper Kanye West und damit das Ende des einst erfolgreichen Influencer-Labels Yeezy, das für Turbulenzen in der Konzernzentrale in Herzogenaurach sorgte. Zum Jahreswechsel wurde der oft unglücklich wirkende Vorstandvorsitzende Kasper Rorsted dann nicht einfach nur ausgetauscht, Adidas wurde bei der Nachfolge sogar direkt in der Nachbarschaft fündig. Die Börse feierte dies als echten Coup und versah den ehemaligen Puma-Chef Bjorn Gulden bereits mit jeder Menge Vorschusslorbeeren.

Ob gerechtfertigt oder nicht, wird sich wohl erst nach einer kurzen Schonfrist zeigen, der Norweger sprach selbst schon von einem „Übergangsjahr“ 2023. Auch deshalb hatten die heute veröffentlichten Zahlen zwar nicht mehr die Sprengkraft der Ad-hoc-Mitteilung im Februar, dennoch zeigt sich jetzt, dass Adidas vieles umkrempeln muss. Angesichts des herausfordernden Marktumfelds wurde bereits ein Programm zur Geschäftsverbesserung aufgelegt, um die Profitabilität wieder zu steigern. Eine Überraschung hatte der neue Chef für Anleger parat. Es gibt keine Nullrunde bei der Dividende, doch sie fällt mit 70 Cent je Aktie deutlich geringer aus als im Vorjahr. Die große Hoffnung bleibt nun, dass sich China erholt und die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland einen neuen Boom bei Fan-Artikeln auslöst.