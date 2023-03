HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Nach einem Gewinneinbruch im vergangenen Jahr bleiben die Aussichten für den Sportartikelhersteller Adidas vorerst mau. Der neue Konzernchef Björn Gulden kündigte für 2023 ein "Übergangsjahr" an. So bleibt das wirtschaftlichen und politische Umfeld und die Auswirkungen auf die Konsumlaune unsicher; das Unternehmen sitzt wie die Branche auf hohen Lagerbeständen. Dazu beschäftigt das Ende der Kooperation mit Kanye West im vergangenen Jahr Adidas auch weiterhin. Der Konzern sitzt noch auf einem hohen Bestand an Yeezy-Produkten, die er derzeit nicht verkaufen kann.

Die Adidas-Aktie verlor am Mittwoch zum Handelsbeginn 2,4 Prozent. Zuletzt konnte sie die Verluste dann auf gut ein Prozent reduzieren, gehörte aber weiterhin zu den schwächsten Titeln im Dax . Marktteilnehmer zeigten sich zunächst enttäuscht von der Dividende und den bestätigten Ausblick für das laufende Jahr. Die endgültigen Zahlen deckten sich weitgehend mit denen im Februar bereits veröffentlichten, notierte Analyst Piral Dadhania von der kanadischen Bank RBC. Die Angaben zu den Lagerbeständen zeigten einen Anstieg um fast die Hälfte. Sie lägen mit 6 Milliarden Euro über seiner Annahme, schrieb der Experte.