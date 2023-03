Das BIRKENSTOCK Werk in Pasewalk feiert Richtfest und nimmt Kurs auf den letzten Bauabschnitt

Es hat sich viel getan im Industriepark Berlin-Szczecin seit BIRKENSTOCK im vergangenen August den Grundstein für das neue Werk gelegt hat. Der BIRKENSTOCK Standort in Pasewalk, in dem mittelfristig mehr als 1.000 Arbeitsplätze entstehen werden, nimmt Gestalt an: Die Außenhülle des 36.000 Quadratmeter großen Gebäudekomplexes ist nahezu fertig gestellt, die Böden sind verlegt und auch die Errichtung der Dachkonstruktion ist abgeschlossen.

Wie es die Tradition verlangt, nahm BIRKENSTOCK sich diesen Moment zum Anlass, gemeinsam mit den Handwerkern und Arbeitern des Projektes, den Partnern und den verantwortlichen internen Teams ein Richtfest zu feiern: Mehr als 250 Teilnehmer waren anwesend als Projektleiter Klaus-Michael Muus auf dem Dach der Eingangshalle des Werkes den in den BIRKENSTOCK Farben geschmückten Richtkranz am Gebäude befestigte und damit gleichzeitig die nächste spannende Bauphase des Leuchtturm-Projektes einleitete.

Mark Jensen, Chief Technical Operations Officer (CTOO) der BIRKENSTOCK Group, sagte zum Richtfest: „Heute möchte ich mich ganz ausdrücklich bei all jenen bedanken, die in den zurück­liegenden Monaten bei Wind und Wetter auf der Baustelle gearbeitet und dazu beigetragen haben, dass das Projekt trotz Herausforderungen wie Inflation und Lieferengpässen voll im Zeitplan steht. Wir schließen gerade die letzten Bodenarbeiten ab, in den nächsten Tage beginnt der Innenausbau des Werkes und schon im April wollen wir mit dem Aufbau der ersten Produktionsmaschinen beginnen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir wie geplant spätestens im Oktober die ersten „Made in Pasewalk"-BIRKENSTOCK Produkte in den Händen halten werden.