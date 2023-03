FREQUENTIS und niederländische LVNL erweitern integrierte Tower-Lösung am Flughafen Amsterdam Schiphol

Niederlande / Österreich, 8. März 2023

„Die hochmoderne ATM-Plattform von Frequentis, MosaiX, für den Tower des Flughafens Amsterdam Schiphol hat die Grundlage für einen besser organisierten Datenaustausch zwischen den Applikationen durch den MosaiX-Servicebus geschaffen. Sie vereinfacht auch die Integration zukünftiger Applikationen", sagt Marcel Bakker, General Manager Systems & Infrastructure bei LVNL. „Die Implementierung von MosaiX war eine der umfangreichsten Neuerungen der letzten Zeit im Tower-Bereich, und dennoch verlief der Betrieb ohne jegliche Unterbrechung.”

LVNL, der Air Navigation Service Provider (ANSP) der Niederlande, führt seit 2017 gemeinsam mit Frequentis ein Tower-Modernisierungsprogramm durch, mit dem Ziel, seine gesamte Tower-Infrastruktur zu modernisieren, beginnend mit dem Ersatz von Papierflugstreifen durch ein Electronic Flight Strips System (EFSS), das Frequentis smartSTRIPS System.

„Die Flugsicherung ist ein sich schnell veränderndes, dynamisches Umfeld, das von allen Organisationen Agilität verlangt, und genau das erreichen wir in unserer Partnerschaft mit LVNL, in dieser höchst kooperativen Beziehung, die es uns ermöglicht, ständig voneinander zu lernen und kontinuierliche Verbesserungen voranzutreiben", sagt Hannu Juurakko, Frequentis Vice President ATM Civil und Vorsitzender des Frequentis ATM Executive Boards. „Mit der Implementierung von MosaiX haben wir LVNL in die Lage versetzt, den Datenaustausch zwischen Applikationen besser zu organisieren und die Integration zukünftiger Applikationen zu vereinfachen.”