DAX erreicht Unterstützung bei 15.520 Punkte

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.

In US-Vorwahljahren (DAX): Von Anfang Januar bis Ende April aufwärts.

Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short.

Die Schwäche im S&P 500 setzte auch den DAX weiter unter Druck, der per Börsenschluss bei 15.559 Punkten notiert. Im frühen Handel zeigte sich der DAX am heutigen Mittwochmorgen erneut tiefer bei 15.500 Punkten. Aktuell zeigt sich der DAX aber wieder erholt bei 15.550 Punkten. Rutscht der DAX aber auch unter die Marke von 15.500 Punkten, wäre der 10er-EMA im Tageschart bei 15.470 Punkten wohl die nächste Anlaufmarke.

Der S&P 500 warnte in den USA bereits am Montag mit einer schwachen bärischen Tageskerze und geriet am Dienstag dann wie erwartet kräftig unter Druck. Dabei ging der S&P 500 auch unter der wichtigen Marke von 4.000 Punkten und damit unter seinem 10er-, 50er- und 200er-EMA im Tageschart aus dem Handel.

