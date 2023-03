Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) - Marketing ist DIE Erfolgsdisziplin: wichtig in guten Zeiten,essentiell in turbulenten und absolut notwendig in Krisenzeiten. Als Design- undMarketingpartner von Kleinunternehmen ruft Vista deshalb bis zum 16. März dazuauf, erfolgreich umgesetzte Marketing-Storys zu teilen - ob die Umsetzung mitVista-Produkten erfolgte oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Das Unternehmenzeichnet die sechs besten Erfolgsgeschichten beim Vista-Ideenwettbewerb 2023(https://www.ideenwettbewerb2023.de/) mit je 7.000 Euro aus.Kreatives Verpackungsdesign, eindrucksvolle Flyer oder innovative Give-Aways -drei von unendlich vielen Marketingtools, die die Produkt- oderBusiness-Bekanntheit steigern und aktuell gerne von kleinen Unternehmen genutztwerden. Das zeigt die neue Vista (https://vista.com/de/) -Befragung unterKleinunternehmer:innen*. Die Mehrheit (71 Prozent) hat Marketing als wichtigenTreiber für Wachstum erkannt. Mehr als ein Viertel (28 Prozent) investiert trotzder angespannten Lage in Marketing und Werbung. Ein Trend, den Vista als Design-und Marketingpartner von Kleinunternehmer:innen und Solopreneur:innenunterstützt. Der Vista-Ideenwettbewerb ist nun ein neuer Hebel, um ihreKreativität zu honorieren und zu fördern. Die Teilnehmenden können sich biseinschließlich 16. März mit ihrem Marketingerfolg aus dem vergangenen oderdiesem Jahr auf der Contest Website (https://www.ideenwettbewerb2023.de/) perVideo oder schriftlich bewerben. Die Einsendungen müssen nicht zwangsläufig mitVista-Produkten umgesetzt worden sein, es zählen alle Ideen. Die sechs bestenProjekte prämiert Vista mit Auszeichnungen, die aus je 7.000 Euro, einem500-Euro-Gutschein für alle Print Artikel von VistaPrint(https://www.vistaprint.de/) und einem 12-monatigen Pro Account beimOnline-Designtool VistaCreate (https://create.vista.com/) im Wert von 120 Eurobestehen. Darüber hinaus profitieren die Wettbewerber:innen nicht nur selbst.Sie inspirieren zudem andere Unternehmer:innen, sich ebenfalls im Marketingauszuprobieren.Mehr Budget für noch mehr AufmerksamkeitLaut Vista-Befragung ist für 60 Prozent der deutschen Kleinunternehmen derwichtigste Marketingkanal immer noch der persönliche Kontakt, gefolgt von dereigenen Website (56 Prozent) und den sozialen Medien (54 Prozent). Es bietetsich also an, die finanzielle Unterstützung beispielsweise in ein großes Eventzu investieren, das Aufmerksamkeit bei Presse und Kundschaft weckt und ihrGeschäft voranbringt. Die Teilnahme an dem Ideenwettbewerb ist einfach: In einemkurzen Video erzählen die Bewerber:innen, wer sie sind, was ihr Businessauszeichnet, welchen Marketingerfolg sie in den vergangenen Monaten feierten,