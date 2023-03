Step by Step zum Immobilieninvestor - Experte gibt 5 Tipps für einen erfolgreichen Start in die Immobilienbranche (FOTO)

Düsseldorf (ots) - In die Immobilienbranche einzusteigen und als Investor

erfolgreich zu sein, klingt für viele Menschen attraktiv. Die Anreize können

vielfältig sein: von der Aussicht auf finanzielle Unabhängigkeit im Alter bis

hin zur Leidenschaft für Immobilien und Investitionen. Egal, aus welchem Grund

man in die Branche einsteigen möchte, es gibt zahlreiche Möglichkeiten, um als

erfolgreicher Immobilieninvestor zu agieren - und ebenso viele Fallstricke.



"Um als Investor erfolgreich zu sein, bedarf es nicht nur eines großen

Interesses an Immobilien, sondern auch einer fundierten Kenntnis der Branche und

ihrer Trends", erklärt Thorsten Bader. Als Immobilien-Experte tauscht er sich

regelmäßig mit angehenden Investoren aus und setzt sich mit den aktuellsten

Entwicklungen am Immobilienmarkt auseinander. In seinem Gastbeitrag verrät er

fünf Tipps für einen erfolgreichen Start in der Immobilienbranche.