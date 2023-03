27 Prozent teurer als noch vor 3 Monaten In Berlin explodieren die Mietpreise

Nürnberg (ots) - Ein Monatsvergleich der Angebotsmieten von Bestandswohnungen

(80 Quadratmeter, 3 Zimmer, 2. Stock) in 14 deutschen Großstädten zeigt:



- Über ein Viertel teurer als noch im November: Quadratmeterpreis in Berlin

steigt rasant von 9,86 Euro auf 12,55 Euro (+27 Prozent)

- Aus dem Mittelfeld auf Platz 2: Berlin ist in wenigen Monaten zur

zweitteuersten deutschen Großstadt geworden

- Im Vergleichszeitraum: Zweithöchste Anstiege in München, Hannover, Bremen und

Dresden (je +4 Prozent), Rückgänge unter anderem in Hamburg (-1 Prozent) und

Stuttgart (-3 Prozent)

- Mögliche Gründe für Berliner Preis-Explosion: Viel Zuzug, Ukraine-Flüchtlinge,

lahmender Neubau und Nachholeffekt des Mietendeckel-Aus