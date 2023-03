FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Kursrally von Continental hat sich am Mittwoch mit frischem Schwung fortgesetzt. Ein starker Ausblick des Autozulieferers und Reifenkonzerns wurde von den Anlegern am Morgen mit kräftigen Kurszuwächsen und einem Zwölfmonatshoch belohnt. Dass der Dax-Konzern im vergangenen Jahr nur knapp an einem Verlust vorbeischrammte und die Dividende kräftig kürzt, trat dabei in den Hintergrund.

Die Continental-Aktie kletterte in der Frühe in der Spitze um mehr als sieben Prozent auf 78,08 Euro, zuletzt führte sie den deutschen Leitindex noch mit einem Plus von 4,7 Prozent an. Nachdem der Konzern bereits im Januar Eckdaten vorgelegt hatte, seien die Zahlen im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, hieß es unisono von Branchenkennern. JPMorgan-Experte Jose Asumendi sprach nun von einem starken Ausblick und zunehmend besserer Stimmungslage.