JEFFERIES stuft Adidas auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas nach endgültigen Zahlen für 2022 und einem Ausblick auf "Hold" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Deren Bewertung nannte Analyst James Grzinic in einer ersten Einschätzung am Mittwoch eine "Formalie". Im Fokus stünden vielmehr die Aussagen des neuen Chef Björn Gulden nach 67 Tagen im Amt. Dieser dürfte den "Enthusiasmus der Truppe" angesichts der starken Marke bekräftigen und gleichzeitig die zu bewältigenden Aufgaben betonen./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2023 / 02:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2023 / 02:26 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,72 % und einem Kurs von 140,7EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Grzinic

Analysiertes Unternehmen: Adidas

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 150

Kursziel alt: 150

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m