adesso insurance solutions mit neuer Lösung zur Abrechnung der Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge aus der Pflege (FOTO)

Dortmund (ots) - adesso insurance solutions wird mit in|sure Health Securaid den

Privaten Krankenversicherern eine moderne Software zur Abrechnung der Renten-

und Arbeitslosenversicherungsbeiträge aus der Pflege sowie zur Ermittlung der

Zahlungen aus der Pflegezeit und dem Pflegeunterstützungsgeld anbieten. Damit

erhalten Anbieter von Privaten Krankenversicherungen (PKV) noch in diesem Jahr

eine Alternative zu der am Markt bis dato erhältlichen Lösung. Die Dortmunder

Experten für Versicherungssoftware erweitern damit ihr Produktportfolio im

Bereich der Pflegeversicherung. in|sure Health Securaid wird als

Stand-alone-Lösung erhältlich sein, aber ebenso in die Anwendungslandschaft

in|sure Ecosphere integriert. Die Orientierung an den Schnittstellen zur derzeit

am Markt verbreitetsten Lösung ist gegeben.



Relevanz für PKVen durch zunehmende private Pflege