Itzehoe (ots) - Ohne ein hervorragend ausgebildetes, hochqualifiziertes unddiverses Team geht es nicht: Die Batterieindustrie ist auf dem Weg sich zu einerder Schlüsselindustrien in Deutschland zu entwickeln. Doch damit das gelingt,müssten deutlich mehr Frauen den Weg in die Branche und gleichzeitig zuMINT-Berufszweigen finden. Angesichts eines bereits heute bestehendenFachkräftemangels und des immensen Bedarfs an zusätzlichen Talenten (w/m/d) -vor allem im digitalen Umfeld - wirbt Customcells daher für gemeinsameAnstrengungen, um den Anteil der Frauen in den MINT-Studiengängen weiter zuerhöhen und die Genderparität in der gesamten Batteriebranche zu fördern.Die Produktionskapazitäten der deutschen Batterieindustrie werden in denkommenden Jahren deutlich steigen. Das Fraunhofer ISI rechnete zuletzt (https://www.isi.fraunhofer.de/de/presse/2022/presseinfo-17-Batteriezellfertigung-Verzehnfachung-2030.html#:~:text=Aktuelle%20Zahlen%20verdeutlichen%2C%20dass%20am,der%20Energiewende%20eine%20zentrale%20Rolle.) mit einer Verzehnfachung derProduktionskapazitäten in Europa bis 2030. Das bedeutet auch Zehntausende neueJobs, die es zu besetzen gilt. "Die Produktion ist dabei nur ein Teilbereich.Forschung und Entwicklung gewinnen immer mehr an Bedeutung, gleiches gilt fürdie grüne Batterie und die ganzheitliche Digitalisierung. Um hier weltweitSchritt zu halten, braucht es sehr gut ausgebildete Fachkräfte", sagt Dr. DirkAbendroth, CEO der Customcells Gruppe. Abendroth sieht dabei besonders dieMöglichkeit, mehr gut ausgebildete Frauen als bislang für die Branche zubegeistern. "Der Gender-Gap ist in vielen Industrien auch historisch gewachsen.Diesen Fehler müssen wir in der Batterieindustrie von vornherein vermeiden",appelliert Abendroth zum diesjährigen Internationalen Weltfrauentag (IWD).Frauen im MINT-Bereich noch immer eine MinderheitZwar ist der Frauenanteil in den sogenannten MINT-Fächern über die vergangenenJahre hinweg gestiegen, doch noch immer entscheiden sich Frauen seltener für einStudium in diesem Bereich. Der Anteil der Studienanfängerinnen hat sich zwischen2001 und 2021 um gerade einmal 3,7 Prozentpunkte auf zuletzt 34,5 Prozentverbessert, wie aus aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes (https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/01/PD23_N004_213.html#:~:text=Frauen%20entscheiden%20sich%20nach%20wie,2021%20bereits%2034%2C5%20%25.) hervorgeht.Der Blick auf die Abschlüsse zeigt zudem, dass 2020 nur 22 Prozent der Bachelor-