Florian Revellat verfügt über rund 20 Jahre Erfahrung in der Beratung von Private-Equity- und Unternehmenskunden im Energie- und Infrastruktursektor weltweit. Er unterstützt seine Kunden vor allem bei Unternehmenskäufen und -verkäufen, Strategieentwicklung, Marktanalysen, Technologie und ESG-Themen. Sein Schwerpunkt liegt auf den Bereichen Energie (Produktion, Lagerung, Verteilung, Dienstleistungen), Wasser, Abfall und Häfen. Hier verfügt er über fundierte Expertise besonders bei der Unterstützung von mittleren bis grossen Unternehmen. Bevor er zu Eight Advisory kam, war Florian Revellat Global Leader für Infrastruktur-Transaktionen im Zürcher Büro des weltweit tätigen Beraters AFRY.

Eight Advisory baut Kompetenzen im Bereich Strategy & Operations weiter aus: Ernennung von Florian Revellat und Kai Karring zu Partnern im Zürcher Büro Zürich (ots) - Eight Advisory, eine führende europäische Transaktions-, Restrukturierungs- und Transformationsberatung, erweitert mit der Einführung der Strategy & Commercial Due Diligence Services ihr Dienstleistungsportfolio auch in der Schweiz. Gleichzeitig verstärkt sie die internationale Kompetenz im strategischen Beratungsbereich vor allem im Infrastruktur- und Energiesektor. Florian Revellat und Kai Karring werden als neue Partner aus dem Zürcher Büro heraus den weiteren Ausbau von Eight Advisory im Bereich Commercial und Strategie in Europa mit vorantreiben.

Neben der Strategieberatung konzentriert sich Kai Karring auf kommerzielle und operative Due-Diligence-Dienstleistungen auf der Käufer- und Verkäuferseite vor allem für Infrastruktur- und Private-Equity-Investoren. Sein Schwerpunkt liegt hierbei auf den Infrastrukturbereichen Stromerzeugung/Erneuerbare Energien, Gas/Wasserstoff, Fernwärme, Wasser, Abfall, Häfen/Terminals und Verkehr. Bevor Kai Karring zu Eight Advisory kam, leitete er das globale Transaktionsservices-Team von AFRY in den Bereichen Energie und Infrastruktur und war Geschäftsführer bei Swiss Management Consulting.

Nicolas Cohen Solal, Leiter des Bereichs Strategy & Operations bei Eight Advisory, sagt: "Ich freue mich, Florian Revellat und Kai Karring bei uns begrüssen zu dürfen. Sie haben eine beeindruckende Erfolgsbilanz und bringen hohes Renommee in den Sektoren Infrastruktur und Energie in Europa mit. Die Einführung strategischer und kommerzieller Due Diligence-Dienstleistungen folgt unserem Ziel, unsere Strategy & Operations-Praxis weiter auszubauen. Diese besteht aus Dutzenden von Beratern in Europa, die über fundierte funktionale und sektorale Fachkenntnisse verfügen und unsere Kunden in komplexen Situationen begleiten, sei es bei Transaktionen, Turnarounds oder strategischen Transformationen."



"Ich freue mich sehr, an einer so beeindruckenden Wachstumsgeschichte teilzuhaben, wie sie Eight Advisory in den zurückliegenden zehn Jahren gezeigt hat. In den kommenden Monaten werden wir uns gemeinsam darauf konzentrieren, die Marke, die Fähigkeiten und das Team von Eight Advisory für die Sektoren Energie und Infrastruktur weiterzuentwickeln und das bestehende Kompetenzportfolio in den Bereichen kommerzielle, technische und ESG-Due-Diligence zu erweitern," kommentiert Florian Revellat seine Ernennung.



Kai Karring ergänzt: "Bei Eight Advisory spürt man den Unternehmergeist, der zugleich mit höchsten Qualitätsansprüchen verbunden ist. Wie Florian Revellat freue ich mich sehr darauf, beim Aufbau eines international agierenden Beratungsteams mitzuwirken."



Eric Demuyt, Managing Partner von Eight Advisory, sagte: "Unser Ziel war es immer, die europäischen Hauptakteure der Wirtschaft zu unterstützen. In den vergangenen 14 Jahren haben wir unsere internationalen Kunden strategisch und operativ beraten und ihnen dabei geholfen, durch Übernahmen weiter zu wachsen. Der Infrastruktur- und Energiesektor war noch nie so wichtig für die Entwicklung der westlichen Wirtschaft wie heute. Umso mehr freuen wir uns darauf, in diesem Sektor zu expandieren und unsere Vision in ganz Europa weiterzuentwickeln."

Eight Advisory berät Unternehmer, Geschäftsführer, Investoren und Banken bei Transaktionen, Restrukturierungen und Transformationen. Die Gruppe mit 720 Mitarbeitern, darunter 82 Partner, unterstützt Führungskräfte bei finanziellen und operativen Entscheidungsprozessen. Eight Advisory ist eine unabhängige europäische Gruppe mit Niederlassungen in Frankreich, Grossbritannien, Belgien, den Niederlanden, Deutschland und der Schweiz. Als Gründungsmitglied von Eight International kann das Unternehmen auf ein globales Netzwerk unabhängiger Partner in über 30 Ländern in Europa, Amerika, Asien und Ozeanien zurückgreifen.

