HPDC launcht neue Version der Hypertrust X-Chain mit intuitiver Benutzeroberfläche

Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (DE), Boston (USA) (ots) - Hypertrust Patient Data Care (HPDC) hat heuteeine erste Beta-Version seiner Hypertrust X-Chain Supply-Chain-Management-Lösungfür ATMP (Advanced Therapy Medicinal Products) für ausgewählte Kundenfreigegeben. Die Version 3.0 der Lösung wird im 2. Quartal 2023 allgemeinverfügbar sein. Die aktualisierte und erweiterte Version bietet eine völlig neueUser Experience sowie optimierte Funktionen zur Gestaltung von Workflows. MitHypertrust X-Chain können Biotech- und Pharmaunternehmen ATMP-Lieferketten miteinem einzigen System konzipieren, aufsetzen, planen, orchestrieren, betreibenund skalieren - sicher und in voller Übereinstimmung mit relevanten Standardsund GMP-Richtlinien."Wir freuen uns, mit dem neuen Release von Hypertrust X-Chain dasSupply-Chain-Management von ATMP auf die nächste Stufe zu heben", kommentiertAndreas Göbel, Managing Director bei Hypertrust Patient Data Care. "UnsereEnd-to-End-Supply-Chain-Lösung ermöglicht die intuitive Einbindung allerStakeholder und die multidirektionale Orchestrierung aller Supply-Chain-Partner.So funktionieren ATMP-Lieferketten noch reibungsloser." Darüber hinausermöglicht die Lösung die einfache Modellierung von Zell- undGentherapieprozessen, was insbesondere für neue Therapieansätze undHerstellungsmodelle wichtig ist.Umfassender Nutzen für alle AnwenderHPDC hat die Hypertrust X-Chain, eine Orchestrierungs-Lösung für Zell- undGentherapien, kontinuierlich in Bezug auf GMP-Standards, Benutzerfreundlichkeitund Flexibilität weiterentwickelt. So lässt sich das System nach dem"No-code"-Prinzip einfach konfigurieren und anpassen sowie in kürzester Zeitimplementieren und validieren. Mit der neuesten Version profitieren die Anwendervon folgenden Vorteilen:- Schnelle und einfache Prozessentwicklung durch No-code-Protokoll-,Datenmodell- und Regeldesigner- Alpha Design System: Durch die Verwendung von modularen Komponenten ermöglichtdas Alpha Design System das Erstellen von konsistenten und effizientenBenutzeroberflächen.- Nahtlose Benutzererfahrung : Hypertrust X-Chain bietet eine konsistente UserExperience für einfache oder komplexe Szenarien durch die Kombination vonUsability und Zusammenarbeit auf Enterprise-Level.- Responsive Design ermöglicht die Nutzung von Hypertrust X-Chain auf jedemEndgerät, auch auf Tablets im Labor oder im Krankenhaus.- Ein vollständig integrierter Cross-Company-Scheduler unterstützt den Aufbaueiner leistungsstarken operativen Planungsengine.- Modul zur Einhaltung von Datenschutzbestimmungen (GDPR) in kommerziellen