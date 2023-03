BearingPoint mit starkem Plus bei Umsatz und Neugeschäft (FOTO)

Frankfurt (ots) -



- Rekordzahlen für 2022

- Erhebliches Wachstum beim Auftragseingang deutet auf ein erfolgreiches Jahr

2023 hin

- Deutschland mit 385 Millionen Euro Umsatz und einem Wachstum von 21 Prozent

größter BearingPoint-Markt

- Starke Investitionen in Innovationen, Nachhaltigkeit und Personal



Die Management- und Technologieberatung BearingPoint hat das Jahr 2022 weltweit

mit einem Rekord-Wachstum abgeschlossen: Der bereinigte Umsatz für das

Geschäftsjahr 2022 stieg im Vergleich zum Vorjahr um 24 Prozent auf 862

Millionen Euro. BearingPoint hat über 1.400 Projekte für Kunden in mehr als 40

Ländern durchgeführt. Diese starke Entwicklung flankiert das Unternehmen mit

einem Zuwachs seines Teams um 23 Prozent.





Kiumars Hamidian, Managing Partner von BearingPoint: "2022 war einherausragendes Jahr für BearingPoint. Im Laufe des Jahres konnten wir einesteigende Nachfrage nach unseren Geschäftsdienstleistungen und insbesonderedigitalen Transformationsprogrammen beobachten. In diesem Zusammenhang haben wirin allen Marktsegmenten erfolgreich wichtige Projekte gewonnen und konnten dievertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Kunden weiter stärken. Im Jahr 2023wollen wir an die Erfolge von 2022 anknüpfen, unsere strategischen Ambitionenweiter vorantreiben und eine Milliarde Umsatz anpeilen."Strategische Akquisitionen und Joint Ventures stärken das BearingPoint-PortfolioIm Jahr 2022 schloss BearingPoint vier strategische Akquisitionen ab, die dasBearingPoint-Portfolio insbesondere in den Bereichen Nachhaltigkeit,Finanzdienstleistungen, digitale Unternehmenstransformation sowie dasProduktportfolio erweiterten. Darüber hinaus gründete BearingPoint gemeinsam mitIFS sein erstes Joint Venture - Arcwide (https://www.bearingpoint.com/de-de/ueber-uns/pressemitteilungen-und-medienberichte/pressemitteilungen/bearingpoint-and-ifs-joint-venture-confirmed-arcwide-to-launch-in-april-2022/) .Auch der Geschäftsbereich Produkte von BearingPoint mit seinen mehr als 300Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verzeichnete ein starkes Wachstum von 25Prozent. Das Portfolio an Dienstleistungen und Lösungen stieg auf nunmehr über20 Produkte, die sowohl national als auch international prämiert wurden.Im Jahr 2023 wird sich BearingPoint auf die Umsetzung seiner Strategiekonzentrieren. Bis 2026 sind Investitionen in Höhe von rund 300 Millionen Eurogeplant, vor allem für strategische M&A-Aktivitäten und Investitionen in dieEntwicklung des Beratungs- und Produktportfolios.Deutschland größter BearingPoint-MarktDeutschland war mit 385 Millionen Euro Umsatz (plus 21 Prozent) und 1.664