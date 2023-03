Studie Viele Berufseinsteiger beklagen Defizite im Digitalbereich

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Viele Berufseinsteiger in Deutschland beklagen rückblickend Defizite bei der Vorbereitung auf die digitale Arbeitswelt. Das ist das Ergebnis einer Erhebung von Infratest im Auftrag der Vodafone-Stiftung, die am Mittwoch veröffentlicht wurde.



Von den Befragten, die bereits über einen Abschluss verfügen oder im Berufsleben stehen, bewerten 69 Prozent die Vorbereitung während ihrer Schulzeit als unzureichend. Unter den Schülern und Auszubildenden sieht das Ergebnis anders aus: in dieser Gruppe bewerten 68 Prozent die Vorbereitung auf eine Zukunft, in der digitale Technologien eine wichtige Rolle spielen, als sehr gut oder gut. 69 Prozent der Befragten erwarten, dass die Digitalisierung positive gesellschaftliche Entwicklungen anstößt, und 79 Prozent sehen Vorteile für ihre persönliche Entwicklung.