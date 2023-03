Wirtschaft DB-Vorstand sieht Bahn-Infrastruktur an "Kipppunkt"

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Fernverkehrschef der Deutschen Bahn (DB), Michael Peterson, sieht die Schieneninfrastruktur in Deutschland an einem "Kipppunkt". Derzeitige Defizite seien "das Resultat der Unterfinanzierung, die bislang unsere Arbeit bestimmt hat", sagte er der Wochenzeitung "Die Zeit".



"Dazu mal ein plakatives Beispiel: 2020 und 2021 haben wir die Strecke Köln-Düsseldorf viermal in zwei Jahren gesperrt, weil wir einmal den Oberbau neu gemacht haben, einmal die Oberleitung, einmal die Weichen und einmal das Stellwerk", so Peterson. "Das wäre dasselbe, als wenn Sie für Ihr Badezimmer beschließen: Erst lege ich die Fliesen neu, in drei Monaten mache ich neue Leitungen, in sechs Monaten wechsle ich das Waschbecken aus, die Dusche machen wir in zwei Jahren, das würde kein Mensch so machen. Wir waren aber gezwungen, so zu handeln."