28.02.2023 - In den letzten Tagen wurde deutlich, dass die bisherigen Annahmen des Marktes bzgl. der weiteren Zinsentwicklung zu optimistisch waren – und es vermutlich immer noch sind.



In Kombination mit den in Summe gedämpften Geschäftsausblicken der Unternehmen drückte dies auf die Stimmung der Anleger. Es gibt hier aktuell wenig Neues beizutragen, da sich der Markt inmitten dieses Makro-Anpassungsprozesses befindet, den wir bereits in den letzten Kommentaren skizziert hatten.



Daher lassen wir das Makrothema in diesem Monat einmal ruhen und widmen uns 2-3 Einzelthemen auf Fondsebene, die Einzelaktien und Sektoren betreffen, die einen vergleichsweise schwachen Start in dieses Börsenjahr hatten.