MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Symrise nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 112 Euro belassen. Der Ausblick für die Margenentwicklung im laufenden Jahr sei zurückhaltend, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daher müsse der Duftstoff - und Aromenhersteller zunächst die Anleger mit wieder bessere Ergebnissen auf den Geschmack bringen. Die Untersuchungen der Branche durch Wettbewerbsbehörden auf Preisabsprachen hin sei ein weiterer Belastungsfaktor. Langfristig gestalteten sich die Aussichten dagegen gut./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2023 / 08:32 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Die Symrise Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,21 % und einem Kurs von 92,90EUR gehandelt.



