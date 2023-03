KfW-ifo-Mittelstandsbarometer Mittelstand geht besser gelaunt in die Fastenzeit

Frankfurt am Main (ots) -



- Mittelständisches Geschäftsklima setzt Anstieg fort

- Erwartungen und Lageurteile besser als im Vormonat

- Absatzpreiserwartungen sinken erneut deutlich

- Wirtschaftsleistung wird 2023 in etwa stagnieren



Die Stimmungsaufhellung setzt sich mit Beginn der Fastenzeit fort, wie das

KfW-ifo-Mittelstandsbarometer für Februar zeigt: Das mittelständische

Geschäftsklima steigt gegenüber Januar um 2,8 Zähler auf jetzt -8,3

Saldenpunkte. Im Unterschied zum Vormonat tragen diesmal beide

Geschäftsklimakomponenten zur Verbesserung bei. Die Geschäftserwartungen für die

kommenden sechs Monate fallen zum wiederholten Mal deutlich weniger

pessimistisch aus und ziehen um 3,8 Zähler auf -17,0 Saldenpunkte an. Das

weiterhin sehr tiefe Niveau verdeutlicht allerdings, dass die Unternehmen noch

immer recht skeptisch in die Zukunft blicken. Die Geschäftslageurteile steigen

demgegenüber um 1,4 Zähler auf nun 0,9 Saldenpunkte und bewegen sich weiterhin

in der Nähe des langfristigen Durchschnitts.