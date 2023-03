INSEAD erfindet lebenslanges Lernen neu mit innovativer abonnementbasierter mobilen App

Fontainebleau, Frankreich und Singapur und San Francisco, 8. März 2023

- Die erste Wirtschaftsschule der Welt, die Inhalte, Community, Kuration und

Studiennachweise auf einer einzigen Plattform anbietet.

- Ist auf die sich wandelnden Anforderungen des lebenslangen Lernens

ausgerichtet, angesichts der Herausforderung, in der sich schnell ändernden

Arbeitswelt von heute zu führen und zu managen.

- Eine hochinnovative Lernreise, die die neuesten und relevantesten Denkansätze

von weltweit anerkannten Dozenten, Branchenexperten und führenden

Organisationen vermittelt.

- Personalisierte Bereitstellung von Inhalten und Community-Engagement über eine

mobile App ermöglichen selbst gesteuertes Lernen überall und jederzeit.



INSEAD, The Business School for the World, gab heute die Einführung des INSEAD

Learning Hubs bekannt, einer einzigartigen, abonnementbasierten mobilen App für

lebenslanges Lernen.





Da die Welt immer komplexer wird und sich die Business-Landschaft schneller alsje zuvor verändert, erfordert der Erfolg in der Zukunft der Arbeitkontinuierliches lebenslanges Lernen, einen Ansatz, der sich von einemLehrer-zentrierten zu einem Lerner-zentrierten Ansatz entwickelt hat.Führungskräfte suchen zunehmend nach Lösungen, die das Lernen in denArbeitsablauf integrieren.INSEAD ist ein weltweiter Vorreiter in der Weiterbildung von Führungskräften,der mit Unternehmen und Führungskräften zusammenarbeitet und seine Angebotekontinuierlich anpasst, um an der Spitze der Lerninnovation zu bleiben. DerINSEAD Learning Hub ist der jüngste Schritt in diesem Prozess zur Gestaltung derZukunft des Lernens, der auf die sich wandelnden Bedürfnisse von Führungskräftenund Managern eingeht, die in den heutigen außergewöhnlich turbulenten Zeiten mitUmwälzungen zu kämpfen haben.Durch den INSEAD Learning Hub werden die Lernenden:- Sich in die globale INSEAD-Community einklinken können und Vordenker aus derINSEAD-Fakultät, führende INSEAD-Alumni sowie andere Praktiker und Akademikerkennenlernen, die für sie kuratiert und personalisiert werden.- Sich mit globalen Vordenkern und Gleichgesinnten in den verschiedenenGemeinschaften austauschen, um die besten Köpfe zusammenzubringen.- Kostenlosen Zugang zu den neuesten und relevantesten Erkenntnissen darübererhalten, wie Unternehmen zu einer naturfreundlichen Welt beitragen können,und zwar durch einzigartige Inhalte zu Themen wie regenerative Wirtschaft,Naturfinanzierung und naturfreundliches Regieren, die vom INSEAD HoffmannGlobal Institute for Business & Society in Zusammenarbeit mit demWeltwirtschaftsforum und den führenden Organisationen Capitals Coalition,