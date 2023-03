Überlastete CISOs Gartner sieht Bedrohung der IT-Systeme

San Francisco, Kalifornien (ots) - Die Analysten von Gartner (https://www.gartne

r.com/en/newsroom/press-releases/2023-02-22-gartner-predicts-nearly-half-of-cybe

rsecurity-leaders-will-change-jobs-by-2025) glauben, dass bis zum Jahr 2025 fast

die Hälfte der Führungskräfte in der IT-Sicherheit den Arbeitsplatz wechseln

wird und sogar rund 25 Prozent die Branche wegen Überbelastung, Stress und

Burnout verlassen werden. In diesem Zusammenhang meinen die Analysten außerdem,

dass im Jahr 2025 über die Hälfte aller Zwischenfälle in der IT-Sicherheit mit

dem so noch angeheizten Fachkräftemangel in Verbindung stehen wird. Zugleich

haben die Sicherheitsforscher von Check Point Research, die Forschungsabteilung

von Check Point (https://www.checkpoint.com/) festgestellt (https://blog.checkpo

int.com/2023/02/08/check-point-2023-security-report-cyberattacks-reach-an-all-ti

me-high-in-response-to-geo-political-conflict-and-the-rise-of-disruption-and-des

truction-malware/) , dass die Zahl der Cyber-Attacken weiterhin stark zunimmt:

38 Prozent weltweit im Jahr 2022 gegen das Jahr 2021.



Check Points Field CISO for the Americas, Pete Nicoletti, hat einige Tipps

zusammengestellt, die IT-Führungskräften helfen sollen, die Belastung zu

reduzieren: