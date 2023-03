Wirtschaft Dax bewegt sich in grünen Bereich - Anleger blicken in die USA

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Mittwoch nach einem verhaltenen Start bis zum Mittag den Weg in den grünen Bereich eingeschlagen. Gegen 12:40 Uhr wurde der Index mit rund 15.605 Punkten berechnet und damit 0,3 Prozent über dem Schlusskurs vom Vortag.



An der Spitze der Kursliste standen wie schon am Morgen die Aktien von Continental mit starken Gewinnen. Kräftige Verluste gab es dagegen weiter bei den Papieren von Symrise. Am Nachmittag werden die Anleger unter anderem auf die weitere Entwicklung in den Vereinigten Staaten schauen.