Victory erhält Bohrgenehmigung für sein Lithiumkonzessionsgebiet Smokey in Nevada

- Die Standorte der neuen Bohrlöcher wurden ausgewählt, um die starke Lithiummineralisierung zu erweitern, die zuvor auf dem Konzessionsgebiet in Bohrloch 09 innerhalb des in der Pressemeldung des Unternehmens vom 20. Oktober 2022 detailliert beschriebenen Zielgebiets durchteuft wurde

- Auf Grundlage der kombinierten Ergebnisse von Feldkartierungen, Oberflächenprobenahmen, Bohrungen und passiven seismischen Tromino-Studien konzentriert sich Victory nun auf ein 2 bis 3 km2 großes Gebiet mit gesenktem Risiko, in dem man bei Bohrungen mit hoher Wahrscheinlichkeit lithiumhaltige Tone durchteufen wird, was das Potenzial für eine erste Ressource anzeigt

VANCOUVER, BC, KANADA (8. März 2023) /IRW-Press / – Victory Battery Metals (CSE: VR) (FWB: VR61) (OTC: VRCFF) („Victory“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Bohrgenehmigung für sein Lithiumkonzessionsgebiet Smokey in Nevada erhalten hat.

„Wir freuen uns sehr über den Erhalt der Genehmigung für unser fortgeschrittenes Bohrprogramm auf unserem Lithiumkonzessionsgebiet Smokey“, so Mark Ireton, President und CEO von Victory. „Wie letzte Woche bekannt gegeben, haben wir in Erwartung der Genehmigung für Bohrungen an neu ermittelten Standorten im Zielgebiet, das an den südwestlichen Teil des ursprünglichen Claimblocks angrenzt, alle erforderlichen Ressourcen gesichert, um unser Bohrprogramm je nach Wetterlage in naher Zukunft einzuleiten.“

Der geänderte Antrag von Victory auf Erteilung einer Bohrgenehmigung umfasst die neuen hochwertigen Bohrziele. Ziel des Programms ist es, die ausgeprägte Lithiummineralisierung zu erweitern, die zuvor in Bohrloch 09 auf dem Konzessionsgebiet durchteuft wurde. Das Bohrloch endete in einer starken, in Tonstein gelagerten Lithiummineralisierung in 417 Fuß Tiefe.

Die neuen Bohrziele bieten eine perfekte Kombination aus Stepout-Bohrungen von früheren mineralisierten Abschnitten ausgehend und Basiszielen aus Tonsteinsedimenten innerhalb der Verwerfung Weepah Detachment und den darunter liegenden Tonsteinen der Esmeralda-Formation. Das Projektgebiet und die umliegenden Flächen weisen eine ausgeprägte Lithiummineralisierung in der Esmeralda-Formation an der Oberfläche auf. Diese Tatsache verspricht in Kombination mit den äußerst ermutigenden Ergebnissen der ersten Bohrrunde von Victory (die im Jahr 2022 abgeschlossen wurde) Gutes für das Potenzial des Projektgebiets.