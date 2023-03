Drone Delivery Canada Corp. setzt Erfassungs- und Ausweichsystem auf Care by Air-Lieferroute ein

TORONTO, ONTARIO - 8. März 2023 /IRW-Press / - Drone Delivery Canada Corp. (TSXV: FLT; OTC QX: TAKOF; Frankfurt: A3DP5Y oder ABBA.F) (das „Unternehmen“ oder „DDC“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen von Canadian UAVs das erste bodengestützte Erfassungs- und Ausweich-Radarsystem Sparrowhawk für den Einsatz auf der Care by Air-Lieferroute von DDC erworben hat. Sparrowhawk wurde bereits von Transport Canada zur Unterstützung des Betriebs außerhalb der Sichtweite (Beyond Visual Line of Sight „BVLOS“) zugelassen.

Auf der Care by Air-Route, die die Logistikeinrichtung von DSV Air & Sea Inc. Canada (DSV) in Milton (Ontario) mit dem Oakville Trafalgar Memorial Hospital verbindet, wird die patentierte Drohnenlieferlösung von DDC eingesetzt, um medizinische Isotope auszuliefern.

DDC hat das Sparrowhawk-System zur Unterstützung der Care by Air-Route in die DSV-Anlage in Milton eingebunden, wobei geplant ist, den Einsatz von Sparrowhawk in Zukunft auf weitere Lieferrouten auszuweiten. Sparrowhawk wurde auch in die eigens von DDC entwickelte FLYTE-Software integriert, was gewährleistet, dass die gesamte Betriebstätigkeit in Übereinstimmung mit den kanadischen Luftfahrtbestimmungen und den Fluggenehmigungen von Transport Canada erfolgt. Die Flüge werden weiterhin von DDC über sein Betriebskontrollzentrum in Vaughan (Ontario) fernüberwacht.

In Zusammenarbeit mit Canadian UAVs und Transport Canada plant DDC, die BVLOS-Zulassung für die Care by Air-Route einzuholen. Anschließend wird sich das Unternehmen darum bemühen, die Zulassung auf die gesamte Reichweite des Sparrowhawk-Systems auszudehnen, um mehrere in Zusammenarbeit mit DSV und Air Canada entwickelte Routen zu unterstützen.

„Wir bemühen uns ständig um Partnerschaften mit führenden Unternehmen der UAV-Branche und sehen daher der Arbeit mit Canadian UAVs und seinem Sparrowhawk-System sehr entgegen. Canadian UAVs ist ein anerkannter Marktführer in diesem Bereich, und wir freuen uns darauf, diese Technologie zunächst auf der Care by Air-Route einzusetzen und dann möglicherweise in Zukunft auf andere Routen auszuweiten“, so Steve Magirias, CEO von DDC.

„Ein einziger Sparrowhawk-Radar eröffnet über 650 km2 für koordinierte Drohneneinsätze. Als wichtiger Erstkunde hat DDC diese Technologie wohlweislich für die Drohnenlieferung eingesetzt und damit die Möglichkeit für eine großflächige Paketzustellung in Städten eröffnet. Dies ist eine aufregende Zeit für unsere Branche und für Kanada“, meint John Molberg, VP Innovation von Canadian UAVs.