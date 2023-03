DB-Vorstand Peterson Bahn-Infrastruktur "steht an einem Kipppunkt"

Hamburg (ots) - Angesichts massiver Verspätungen und Störungen bei der Deutschen

Bahn (DB) äußert deren Fernverkehrs-Chef Michael Peterson Selbstkritik: "Um es

klar zu sagen: Natürlich sind wir mit der Qualität da draußen und mit dem, was

die Menschen erleben, absolut nicht zufrieden. Es entspricht nicht dem Anspruch

an die Bahn, die wir Deutschland bieten wollen. Auch nicht dem, was die Menschen

in Deutschland verdient haben", sagt Peterson in einem Gespräch in der aktuellen

Ausgabe der Wochenzeitung DIE ZEIT.



Die Defizite seien "das Resultat der Unterfinanzierung, die bislang unsere

Arbeit bestimmt hat", so Peterson weiter. "Dazu mal ein plakatives Beispiel:

2020 und 2021 haben wir die Strecke Köln-Düsseldorf viermal in zwei Jahren

gesperrt. Weil wir einmal den Oberbau neu gemacht haben, einmal die Oberleitung,

einmal die Weichen und einmal das Stellwerk. Das wäre dasselbe, als wenn Sie für

Ihr Badezimmer beschließen: Erst lege ich die Fliesen neu, in drei Monaten mache

ich neue Leitungen, in sechs Monaten wechsle ich das Waschbecken aus. Die Dusche

machen wir in zwei Jahren. Das würde kein Mensch so machen. Wir waren aber

gezwungen, so zu handeln."