CREDIT SUISSE stuft Shop Apotheke Europe NV auf 'Underperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Shop Apotheke nach Zielvorgaben für 2023 auf "Underperform" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Analyst Olivier Calvet kürzte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Umsatzprognose für das laufende Jahr etwas. Er reagiere damit auf das weniger aggressive Vorgehen der Online-Apotheke in puncto Wachstum. Der Ausblick sei derweil viel besser ausgefallen als gedacht. Aus Sicht des Experten sind die Hoffnungen der Konzernführung auf das E-Rezept aber zu optimistisch./bek/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2023 / 06:04 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2023 / 06:06 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shop Apotheke Europe Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,15 % und einem Kurs von 72,08EUR gehandelt.