ABUJA, Nigeria, 8. März 2023 /PRNewswire/ -- Der 8. März ist der Internationale Frauentag, an dem die wichtigen Leistungen von Frauen weltweit gewürdigt werden. In Nigeria arbeitet ein Team talentierter Frauen aus dem diplomatischen Corps mit dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) Nigeria sowie mit Regierungsvertretern auf Bundes- und Landesebene zusammen, um acht Gemeinden im Nordosten Nigerias wieder aufzubauen - eine Region, die durch die jahrelangen Aufstände der Boko Haram verwüstet wurde.

Internationaler Frauentag Frauen führen die Bemühungen um die Stabilisierung und den Wiederaufbau von Gemeinden in Nigeria an, die durch den Boko-Haram-Aufstand verwüstet wurden

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer