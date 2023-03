Wieder Sammelklage wegen Kursverlusten gegen Tesla und Musk

Elon Musk steht nicht nur bei Twitter in der Kritik. Auch bei seinem Elektroautokonzern Tesla wächst der Unmut – vor allem unter den Aktionären.

Die Tesla-Aktie hat sich in den vergangenen Wochen wieder etwas von ihren Tiefständen erholt. Die einstigen Höchststände liegen aber noch weit entfernt. Für einen Aktionär ist an dieser Situation Gründer und Chef Elon Musk nicht unschuldig. Er strebt eine Sammelklage an.