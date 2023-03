Frauen und Finanzen – so legen Sie Ihr Geld an

Kurz vor dem Internationalen Frauentag zeigt der Retail Investor Report der Social-Investing-Plattform eToro die wichtigsten Trends bei weiblichen Investitionen in Deutschland. Nachfolgend finden Sie einige der wichtigsten Ergebnisse der Studie. Diese Trends können wir mit den Erfahrungen in unsere Börsendienst durchaus bestätigen. Wir freuen uns über jeden und jede, der/die uns testen möchte. Hier können Sie uns unverbindich testen.

Das Interesse von Frauen an Kryptoassets bleibt bestehen. Laut dem Retail Investor Report, einer vierteljährlich von der Social-Investment-Plattform eToro durchgeführten Umfrage unter Privatanleger:innen, waren im vierten Quartal 2022 29 % der deutschen Frauen in Kryptowährungen investiert. Zum Vergleich: im vierten Quartal 2021 waren es noch 15 %. Für die Frauen, die in Krypto investieren, sind die Hauptgründe dafür die Attraktivität der Anlageklasse (44 %), das Potenzial für hohe Renditen (40 %), die Annahme, dass Krypto eine revolutionäre Anlageklasse ist (36 %) und deutlich pragmatischer: eine Möglichkeit, sich gegen Inflation abzusichern (32 %). Tatsächlich halten sogar mehr Frauen als Männer Kryptowährungen für eine attraktive Anlage (39 %). Hingegen liegen die Ergebnisse in Bezug auf das Potenzial für hohe Renditen und die Absicherung gegen die Inflation recht nahe beieinander (37 % bzw. 31 %).

Eine langfristige Strategie, um wirtschaftliche Sicherheit zu gewährleisten

Das Verhältnis zur Inflation ist in der Tat bei Männern und Frauen unterschiedlich, wobei die Frauen stärker betroffen sind. Dies spiegelt sich in der Zuversicht hinsichtlich der Entwicklung von Einkommen und Lebensstandard wider: Während 12 % der Männer mit “nicht zuversichtlich” oder “überhaupt nicht zuversichtlich”antworteten, sind es bei den Frauen 19 %. Ähnlich verhält es sich mit der deutschen Wirtschaft: 28 % der Frauen sind “nicht zuversichtlich”, gegenüber 22 % der Männer.

Es überrascht nicht, dass Frauen in den letzten drei Monaten bei ihren Investitionen vorsichtiger waren: 33 % der männlichen Anleger gaben an, ihre Investitionen deutlich erhöht zu haben, während es bei den Frauen nur 24 % sind.

Abgesehen von der kontextuellen Perspektive beleuchtet diese Zahl jedoch einen grundlegenden Trend: Sowohl Frauen als auch Männer scheinen bei ihren Investitionen einen eher langfristigen Ansatz zu verfolgen. Über den längsten Zeitraum hinweg investieren 63 % der Frauen über mehrere Jahre oder Jahrzehnte, gegenüber 71 % der Männer. Darüber hinaus geben 46 % der weiblichen Anleger an, dass sie investieren, um langfristige wirtschaftliche Sicherheit zu erreichen, im Vergleich zu 45 % der Männer.

Diese Daten werden auch durch die eigenen Nutzer:innendaten von eToro bestätigt. Auch wenn Frauen Ende 2022 nur 14 % der eToro finanzierten Konten in Deutschland ausmachen, ist dies ein Anstieg von 11 % im Jahr 2020. Der Trend geht in Richtung einer Demokratisierung der Investitionen von Frauen, unabhängig von ihrem Lebensstandard. In der Tat gaben 62 % der weiblichen Anleger an, 30.000 €/Jahr oder weniger zu verdienen, gegenüber nur 50 % der Männer.

Methode

Diese Ausgabe basiert auf einer digital (via Appinio) durchgeführten Umfrage unter 10.000 Privatanleger:innen in 13 Ländern und drei Kontinenten, darunter 1.000 Befragte aus Deutschland.