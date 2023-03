BERNSTEIN RESEARCH stuft SYMRISE AG auf 'Neutral'

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 110,00 € , was eine Steigerung von +14,85% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Untersuchungen mehrerer Wettbewerbsbehörden auf etwaige Kartellabsprachen in der Duftstoffe- und Aromenbranche als ein ausgesprochen schwieriges Unterfangen bezeichnet. So hätten die vier Großen der Branche - Givaudan , IFF , Firmenich und Symrise - Tausende von Zulieferern. Zudem sei jedes der vier Unternehmen wiederum Zulieferer für alle anderen drei, erläuterte Analyst Gunther Zechmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es gehe um unzählige Rezepturen, so der Experte. Die ermittelnden Behörden hätten also ein hartes Stück Arbeit vor sich, das einige Zeit dauern und die Kurse in den kommenden Monaten belasten dürfte.Bernstein Research bewertet die Symrise-Aktie mit "Market-Perform" und einem Kursziel von 110 Euro./bek/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2023 / 08:25 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2023 / 08:25 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.