Seite 2 ► Seite 1 von 2

Nürnberg (ots) - Seit fast 20 Jahren steht Elvinci.de für Verlässlichkeit imRetourengeschäft. Mit modernster Software, einem eingespielten Expertenteam undeinem eigenen Retouren-Netzwerk sorgt Elvinci.de für einen optimalen Ablauf imRetourenhandel. Im Folgenden verrät Geschäftsführer Konstantinos Vasiadis, wiesein Unternehmen Händler dabei unterstützen kann, auch in Zeiten erhöhtenAufkommens profitabel mit Retouren umzugehen.Kostenlose Rücksendeoptionen gehören für die meisten Kunden zu den Dingen, dieHändler ganz selbstverständlich bieten müssen. Immer mehr Menschen bestellenmehrere ähnliche Artikel mit der Absicht, alle auszutesten und nur jene zubehalten, die ihnen am besten gefallen. Dies führt für die Händler jedoch zueinem schwerwiegenden Problem: Wurde ein Artikel ausgepackt, darf er nicht mehrals Neuware verkauft werden. "In den letzten Jahren hat die Menge derzurückgesendeten Artikel in allen Branchen zugenommen. Es ist also nicht nurunwirtschaftlich, Retourenartikel zu verwerfen, sondern auch eine Verschwendungvon Gütern", erklärt Konstantinos Vasiadis, Geschäftsführer von Elvinci.de.Stattdessen empfiehlt er Händlern, ihren Umgang mit Retouren systematisch zuoptimieren, sodass der maximale Gewinn erzielt wird. Im Folgenden hat erverraten, welche Probleme durch übermäßige Retouren entstehen und wie Elvinci.deShopbetreibern dabei helfen kann, diese zu bewältigen.Mehr Retouren denn je - Onlinehandel in der KriseMit zunehmendem Aufkommen von Retouren entstehen mehrere Probleme fürOnlinehändler. So sind Händler durch Retouren gezwungen, zusätzliche Abläufe zuschaffen und idealerweise einen separaten Bereich im Lager freizuhalten. Dieohnehin knappen Lagerkapazitäten werden dadurch weiter überlastet, während dieLagerkosten mögliche Gewinne aus dem Retourengeschäft schon im Vorfeldaufzufressen drohen. Auch die Logistikprozesse werden durch Retourenstrapaziert. Da nicht im Vorfeld vorauszusagen ist, welche und wie viele Artikelzurückgesendet werden, fällt es schwer, Abläufe zu planen. Insbesondere inZeiten, in denen mehr Retouren als erwartet anfallen, kommt dadurch der reguläreLogistikbetrieb ins Stocken.Diese Faktoren machen es umso wichtiger, dass Retouren schnell wieder das Lagerverlassen. Werden einwandfreie Artikel aber einfach weggeworfen, stellt dieseinen Verlust für den Händler wie auch für die Umwelt dar. Was Shopbetreiberdeshalb benötigen, ist ein verlässlicher Großhändler, der Retourenware im großenStil ankauft und abholt.Ein solcher Händler ist Elvinci.de. Mit insgesamt drei Lagern, einem hohen