Was sind Leerverkäufe (Short-Selling)?

Bei Leerverkäufen handelt es sich um eine auf Spekulationen basierende Investment- oder Trading-Strategie, bei der ein Trader ein Wertpapier oder eine Aktie verkauft, die er nicht besitzt. Ein Trader glaubt, dass der Kurs einer Aktie oder eines Wertpapiers in der Zukunft fallen wird, leiht sich diese von einem Makler oder Händler und verkauft diese Aktie auf dem offenen Markt, in der Hoffnung, sie in der Zukunft zu einem günstigeren Preis zurückzukaufen. Wir stellen die Einschätzung der Trive-Experten vor…