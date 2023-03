Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) - Das Diskussionsformat "Gesunde Industriepolitik -Fortschrittsdialog" geht in die nächste Runde: Nach dem Auftakt in Berlin AnfangFebruar kamen gestern Vertreter:innen von Politik, Wirtschaft und Gewerkschaftenauf Einladung von Amgen Deutschland, Gilead Sciences und derMultibranchengewerkschaft IGBCE unter der Schirmherrschaft von GabrieleKatzmarek, MdB und Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktionim Deutschen Museum in München zusammen. Sie diskutierten über die BedeutungDeutschlands als Biotechnologie-Standort, die aktuellen Herausforderungen fürdie industrielle Gesundheitswirtschaft sowie Ansätze zur Stärkung desWirtschaftszweigs. Ein thematischer Schwerpunkt lag auf der Biotech-Branche alsArbeitsplatz, der Fachkräftesituation und den Chancen der Diversität.Auf dem Podium war man sich einig: Nicht erst seit der Corona-Pandemie ist dieindustrielle Gesundheitswirtschaft gesellschaftsrelevant. Die Entwicklung voninnovativen Arzneimitteln ist eine tragende Säule des Gesundheitssystems.Darüber hinaus hinterlässt die Pharma-Branche mit mehr als 85 Milliarden EuroBruttowertschöpfung und knapp einer Million Arbeitsplätzen einen großenwirtschaftlichen Fußabdruck. Und die Branche wächst weiter und setzt wie kaumein anderer Industriezweig auf Innovationen. Jährlich investiert sie über 7,3Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung."Ein wichtiger Faktor für den Industriestandort Deutschland, für dieindustrielle Gesundheitswirtschaft ist die Verfügbarkeit von qualifiziertenArbeitskräften. Mehr Frauen müssen erwerbstätig sein können und ausländischeFachkräfte gern zu uns kommen. Dafür müssen Politik und Wirtschaft Hand in Handarbeiten und die entsprechenden Bedingungen dafür schaffen," so dieSPD-Bundestagsabgeordnete Gabriele Katzmarek in ihrem Impuls."Die Innovationskraft der Biotech-Unternehmen ist kein Selbstläufer", betontManfred Heinzer, Geschäftsführer der Amgen GmbH, in seiner Begrüßung. "Nur unterverlässlichen Rahmenbedingungen werden risikoreiche Investitionen in Forschungund Entwicklung getätigt. Ein massiver Störfaktor ist das jüngst verabschiedeteGKV-Finanzstabilisierungsgesetz, es wird Investitionen verhindern. Daherbenötigen wir einen Sinneswandel in der Gesundheitspolitik. Gesundheits- undWirtschaftspolitik müssen zwei Seiten derselben Medaille sein.""Bayern ist ein Top-Pharmastandort. Wir verfügen mit den medizinischenSpitzenclustern Medical Valley und BioM schon heute über ausgewieseneExpertise", sagte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek in seinemGrußwort. "Unser Ziel muss es aber sein, die Stärken Bayerns noch