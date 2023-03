Recycling-Dusche GROHE Everstream ab Frühjahr 2024 erhältlich (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



Die Dusche ist für Kund:innen ab Frühjahr 2024 erhältlich. Das Duschsystem wirdderzeit in der Praxis getestet und ein Trainingsprogramm für Installateure wirdvoraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2023 beginnen. Darüber hinaus strebtGROHE an, dass bis 2030 alle GROHE Unterputzduschen mit derWasserrecycling-Technologie ausgestattet werden können.GROHE Everstream wurde entwickelt, um ein Duscherlebnis zu schaffen, das allenErwartungen gerecht wird und gleichzeitig so wenig Frischwasser wie möglichverbraucht - und das mit deutlich weniger Energie. So benötigt das Duschsystemim Vergleich zu einer herkömmlichen Dusche nur ein Viertel des Wassers und einDrittel der Energie. Je nach individuellen Duschgewohnheiten kann das für einenVier-Personen-Haushalt eine Kostenersparnis von bis zu 65 % pro Jahr und bis zu70 % weniger CO2-Emissionen bedeuten.Jonas Brennwald, Leader LIXIL EMENA, sagt: "Der letzte Sommer in Europa wareiner der trockensten seit Beginn der Aufzeichnungen. Die Wasserknappheitbetrifft uns alle und es liegt in unserer Verantwortung als Anbieter vonWassertechnologie, Lösungen zu entwickeln, die einen Unterschied bewirken. DieEinführung der Wasserkreislauftechnologie in unserem GROHE Portfolio hebt unserAngebot auf einen neuen nachhaltigen Maßstab und ist ein Meilenstein für unsergesamtes Unternehmen."Die FunktionsweiseGROHE Everstream unterstreicht wie das Zuhause aktiv und positiv unserenpersönlichen Einfluss auf den Planeten und seine Ressourcen prägen kann.Nutzer:innen können eine ausgiebige Dusche genießen, in der Gewissheit ,dass sieWasserverschwendung minimieren. Dabei unterteilt sich der Duschvorgang in dreiSchritte:1) Benutzer:innen starten die Dusche wie bei einer herkömmlichen Dusche mitfrischem Wasser.2) Nach der Verwendung von Shampoo oder Seife kann der Duschmodus umgeschaltetwerden: Das nach der Umstellung im Ablauf gesammelte Wasser wird in einenKreislauf gepumpt, wobei die gewünschte Temperatur aufrechterhalten und dasWasser hygienisch aufbereitet wird.3) Nach der Benutzung erfolgt die Reinigung, damit die Dusche für den nächstenGebrauch bereit ist.Wassereffizienz attraktiv machen"Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, modernste Technologien für dennachhaltigen Gebrauch von Wasserressourcen anzubieten und gleichzeitig einenzusätzlichen ökologischen Nutzen für Wasser zu schaffen. Wir streben eineKreislaufwirtschaft an und hierbei kann Zirkularität auch in unseren Produktenselbst eine viel größere Rolle spielen. GROHE Everstream hebt unsere Technologieauf die nächste Stufe. Wir freuen uns auf die Ergebnisse unserer Feldtests, umdas Produkt für die Markteinführung im Jahr 2024 noch weiter zu optimieren",sagt David Mainka, Leader Electronics and Innovation R&D Fittings, LIXILInternational.Als Teil des starken Markenportfolios von LIXIL sind dieNachhaltigkeitsaktivitäten von GROHE sowie die Produktentwicklungen in dieUmweltvision von LIXIL eingebettet, die u.a. CO2-Neutralität und eineKreislaufwirtschaft fordert. Wassernachhaltigkeit ist dabei einer derSchwerpunktbereiche. Ziel ist es, den Menschen zu helfen, Wasser zu genießen undgleichzeitig eine nachhaltige Wassernutzung auf globaler Ebene sicherzustellen,um so einen positiven Einfluss auf den Planeten zu haben.Besuchen Sie unsere digitale Erlebnisplattform GROHE X(https://www.grohe-x.com/de-de/inspiration/magazine/sustainability) , um mehrdarüber zu erfahren, wie GROHE sich um jeden Tropfen Wasser kümmert.[1] Basierend auf 300 10-minütigen Duschen pro Jahr pro Person, abhängig vonindividuellen DuschgewohnheitenPressekontakt:GROHEFeldmühleplatz 15 - 40545 Düsseldorf - Germany - Telefon: +49(0)211/9130-3030 -www.grohe-x.comMEDIENKONTAKTDaniela Stawinoga-CarringtonLeader Communications & Corporate Responsibility LIXIL EMENAE-Mail: media@grohe.comPRESSEKONTAKTMSLGROUP GermanyE-Mail: grohe-presse@mslgroup.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/15261/5458610OTS: GROHE AG