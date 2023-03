UBS stuft Telefonica Deutschland auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Telefonica Deutschland mit Blick auf drohende Restriktionen für Huawei-Netzwerkkomponenten in deutschen Mobilfunknetzwerken auf "Neutral" belassen. Dies schrieb Analyst Polo Tang in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Analyst Polo Tang geht in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie davon aus, dass die hiesigen Telekommunikationsunternehmen nur kritische Komponenten des chinesischen Netzwerkausrüsters austauschen müssen. Er hält selbst einen kompletten Verzicht auf Huawei-Teile für verkraftbar. Telefonica Deutschland entwickle sich operativ gut, doch die Aktie sei nicht günstig und die weitere Kursentwicklung abhängig von der Umsatzdynamik der Kooperation mit 1&1 sowie dem Ausgang der nächsten Frequenzen-Versteigerung./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2023 / 18:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2023 / 18:07 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Telefonica Deutschland Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 2,935EUR gehandelt.