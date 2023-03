WASHINGTON (dpa-AFX) - Das Defizit im Außenhandel der USA ist zu Beginn des Jahres weiter gestiegen. Im Januar legte es um 1,1 Milliarden auf 68,3 Milliarden US-Dollar zu, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Es ist der zweite Anstieg in Folge. Analysten hatten im Schnitt ein noch etwas höheres Defizit von 68,7 Milliarden Dollar erwartet.

