Therma Brights Investmentpartner Inretio übersiedelt in eine neue Produktionsanlage

Toronto, Ontario- (8. März 2023) / IRW-Press / Der Investorpartner Therma Bright Inc. (TSXV: THRM; OTCQB: TBRIF) („Therma“ oder das „Unternehmen“), ein Entwickler und Investor im Bereich moderner und patentrechtlich geschützter Technologien für Diagnostik und Medizintechnik, freut sich, über Neuigkeiten zu seiner Partnerschaft mit der Firma Inretio Inc. („Inretio“) zu informieren. Inretio ist ein führendes israelisches Medizintechnik-Startup und der Entwickler von PREVA, einem neuartigen Gerät zur Entfernung von Blutgerinnseln in der Behandlung von ischämischen Schlaganfällen. Wie die Firma Anfang dieser Woche bekannt gab, übersiedelt sie in eine eigene neue Betriebsanlage im Sapirim Industrial Park in Israel, der als Zentrum für große israelische Technologie- und Medizintechnikunternehmen in Israel auch Standort mehrerer von der FDA zugelassener Betriebsanlagen ist.

Der neue Entwicklungsstandort verfügt über eine große Produktionsfläche und einen Reinraum und damit über die erforderliche Infrastruktur für die Planung, Entwicklung und Herstellung der bahnbrechenden PREVA-Lösung für die Behandlung von Schlaganfällen. Die neue Anlage erstreckt sich über eine Betriebsfläche von 10.700 Quadratfuß und verfügt über hochmoderne Gerätschaften und spezielle Räumlichkeiten für die Forschung und Entwicklung sowie die Produktion und die Qualitätskontrolle. Tatsächlich ist die neue Anlage von Inretio so konzipiert, dass die Produktion des PREVA-Geräts auf bis zu 5.000 Stück pro Monat gesteigert werden kann. Die maximale Produktionskapazität in der bisherigen Anlage lag vergleichsweise bei 500 Stück pro Monat. Insgesamt ermöglicht der neue Standort dem Unternehmen, die Nachfrage auf dem weltweit wachsenden Markt für die Behandlung von ischämischen Schlaganfällen zu decken. Die derzeitigen Gerinnselentferner der führenden Mitbewerber werden im Schnitt für 6200 bis 7000 USD pro Stück verkauft. Die derzeit erhältlichen Lösungen zur Behandlung von ischämischen Schlaganfällen der Mitbewerber sind nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt, ähnlich wie auch das PREVA-Gerät eine Einweglösung sein wird.