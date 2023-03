TEL AVIV, Israel, 8. März 2023 /PRNewswire/ -- Hailo, der wegweisende Chiphersteller von Edge-Prozessoren für künstliche Intelligenz (KI), kündigte heute seine bahnbrechende neue Familie der Hailo-15 Vision-Prozessoren an, die für die direkte Integration in intelligente Kameras entwickelt wurden und eine noch nie dagewesene Bildverarbeitung und Videoanalyse im Edge-Bereich ermöglichen.

Die leistungsstarken neuen Hailo-15 Vision Prozessoren (VPU, Vision Processor Unit) bringen eine noch nie dagewesene KI-Leistung direkt in die Kameras, die in intelligenten Städten, Fabriken, Gebäuden, Einzelhandelsgeschäften und an vielen anderen Orten eingesetzt werden.

Mit der Einführung von Hailo-15 definiert das Unternehmen die Kategorie der intelligenten Kameras neu und setzt neue Standards in der Videoverarbeitung mit Computer Vision und Deep Learning. Das ermöglicht eine beispiellose KI-Leistung in einem breiten Spektrum von Anwendungen in den verschiedensten Branchen.

Mit Hailo-15 können Betreiber intelligenter Städte Vorfälle schneller erkennen und darauf reagieren, Hersteller können ihre Produktivität und die Verfügbarkeit von Maschinen erhöhen, Einzelhändler können ihre Lieferketten besser schützen und die Kundenzufriedenheit verbessern und Verkehrsbehörden können alle Vorfälle, von vermissten Kindern und Unfälle bis zu verlorenem Gepäck erkennen.

„Hailo-15 stellt einen bedeutenden Schritt nach vorne dar und macht Edge-KI skalierbarer und erschwinglicher", sagte Orr Danon, CEO von Hailo. „Mit dieser Markteinführung nutzen wir unsere führende Position bei Edge-Lösungen, die bereits von hunderten Kunden weltweit eingesetzt werden, unsere ausgereifte KI-Technologie und unsere umfassende Software-Suite, um eine leistungsstarke KI in einem Kamera-Formfaktor zu ermöglichen.

Die Produktreihe Hailo-15 VPU wird in drei Ausführungen angeboten, Hailo-15H, Hailo-15M und Hailo-15L. Sie erfüllen unterschiedliche Anforderungen und Preisvorstellungen der Hersteller von intelligenten Kameras und der Anbieter von KI-Anwendungen. Mit einer Bandbreite von 7 TOPS (Tera Operation per Second) bis zu herausragenden 20 TOPS ermöglicht diese VPU-Produktreihe eine mehr als fünfmal höhere Leistung als die derzeit auf dem Markt erhältlichen Lösungen, und das zu einem vergleichbaren Preis. Alle Hailo-15 VPUs unterstützen mehrere Eingangsströme mit 4K-Auflösung und kombinieren eine leistungsstarke CPU und DSP-Subsysteme mit dem bewährten KI-Kern von Hailo.