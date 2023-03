Benzin und Diesel wieder teurer / Die Preise beider Kraftstoffsorten steigen gegenüber Vorwoche / Preisdifferenz zwischen Benzin und Diesel wieder etwas kleiner (FOTO)

München (ots) - Am Kraftstoffmarkt kann derzeit von Entspannung keine Rede sein

- im Gegenteil. Wie die aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in

Deutschland zeigt, sind die Preise für beide Kraftstoffsorten gestiegen, für

Diesel stärker als für Benzin. Danach kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten

Mittel 1,781 Euro, das sind 2,4 Cent mehr als vor Wochenfrist. Ein Liter Diesel

verteuerte sich um 2,6 Cent auf 1,753 Euro.



Die Ursache für den Preisanstieg ist aus Sicht des ADAC zum Teil darin zu sehen,

dass der Preis für Rohöl gegenüber der Vorwoche leicht gestiegen ist und der

Euro im Verhältnis zum US-Dollar etwas schwächer notiert. Gleichwohl bleibt

festzuhalten, dass zwar die zeitweise Entkopplung der Kraftstoffpreise vom

Rohölpreis vorbei ist und vor allem bei Benzin eine gewisse Normalisierung

eingetreten ist. Gerade bei Diesel muss sich diese Tendenz zur Normalisierung

aber weiter fortsetzen.





Dieselfahrer dürften sich dementsprechend weiterhin über den zu geringenPreisabstand zwischen Benzin und Diesel ärgern. Im Vergleich zur Vorwoche istder Preis für Diesel sogar etwas stärker gestiegen als der für Benzin. Dadurchhat sich die Differenz zwischen den beiden Sorten auf 2,8 Cent verringert. Reinsteuerlich müsste ein Liter Diesel an der Zapfsäule etwa 20 Cent günstiger seinals ein Liter Super E10.Autofahrer sollten nach Empfehlung des ADAC am besten abends tanken. Besonderszwischen 20 und 22 Uhr sind die Kraftstoffpreise niedrig. Morgens sollte manhingegen einen Bogen um die Tankstellen machen, will man nicht durchschnittlich15 Cent je Liter mehr für den Kraftstoff bezahlen.Schnelle und praktische Hilfe bekommen Autofahrer mit der Smartphone-App "ADACSpritpreise", die die Preise nahezu aller über 14.000 Tankstellen in Deutschlandzur Verfügung stellt. Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt undaktuelle Preise gibt es auch unter http://www.adac.de/tanken .Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95mailto:aktuell@adac.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7849/5458699OTS: ADAC