Dentsu stimmt dem Erwerb von Tag zu, um die kreative Produktion und die Kundentransformations- und Technologiefähigkeiten zu fördern

TOKIO, 8. März 2023 /PRNewswire/ -- Dentsu Group Inc. [(Tokio: 4324) (ISIN: JP3551520004; Präsident & CEO: Hiroshi Igarashi; Hauptsitz: Tokio; Kapital: 74.609,81 Mio. Yen] gab heute den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung mit Advent International bekannt, nach der Dentsu Tag Worldwide Holdings Ltd, das globale Produktionsunternehmen für digitales Omnichannel-Marketing, übernehmen wird. Die Übernahme unterstützt die Strategie von dentsu, integrierte Kundenlösungen an der Konvergenz von Marketing, Technologie und Beratung anzubieten und die Serviceangebote der Gruppe in nie dagewesener Weise zu vereinen. Die digitale Infrastruktur und die Dienstleistungen von Tag bieten qualitativ hochwertige Inhalte in hoher Geschwindigkeit und in großem Umfang für kreative Zwecke, eine skalierbare Engine zur Personalisierung für das Customer Experience Management (CXM) sowie zusätzliche Leistung für die Dynamic Content Optimization (DCO) von Medien. Nach Abschluss wird die Akquisition den Nettoumsatz für Kunden Transformation und Technologie (CT&T) von 32 % für FY2022 auf 34 % bringen. Dentsu hat „Geschäftstransformation und Wachstum" als eine der vier Säulen seines mittelfristigen Managementplans festgelegt und eine der Prioritäten ist es, 50 % seiner Einnahmen aus CT & T zu erreichen.

Tag arbeitet mit führenden Marken zusammen, um deren Geschäfts- und Marketingfähigkeiten zu transformieren, um Inhalte schnell und skalierbar über Kanäle, Kulturen und Regionen hinweg bereitzustellen. Mit intelligenten, nachhaltigen und technologiebasierten Lösungen, die im Mittelpunkt aller Aktivitäten von Tag stehen, können Marken effizienter und effektiver arbeiten, um sich abzuheben, zu wachsen und weniger zu verschwenden. Die Organisation ist die sechste Netzwerkmarke von dentsu und wird die Marke Tag für die absehbare Zukunft beibehalten.

Durch die Übernahme werden die kreativen digitalen Produktionskapazitäten von dentsu erheblich gestärkt, da 2.800 Kollegen in 29 Ländern auf der ganzen Welt, mit einem globalen Produktionszentrum und zehn spezialisierten Zentren, hinzukommen. Das bestehende Dienstleistungsportfolio von Tag ist um drei Kerndisziplinen herum strukturiert: Kreative Produktion (einschließlich Digitalvideo, High-End-CGI, Bewegtbild, AR/VR und Postproduktion), Technologie (mit Schwerpunkt auf UX-Design, Website- und Plattformentwicklung, Managed Services und Digital Interact (Di)) und Channel Activation (mit strategischer Beratung und Omnichannel-Content-Bereitstellung).