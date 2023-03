Die Studie zeigt, dass rekombinantes Endolysin XZ.700* eine erfolgversprechende nicht-antibiotische Behandlung zur Kontrolle der Besiedlung von Hautläsionen mit Staphylococcus aureus (S. aureus) bei kutanem T-Zell-Lymphom (CTCL) darstellt.

ZUG, Schweiz, 8. März 2023 /PRNewswire/ -- Micreos freut sich, die positiven Ergebnisse einer Forschungsstudie bekannt zu geben: Endolysin hemmt die Besiedlung der Haut durch vom Patienten stammende Staphylococcus aureus und die Aktivierung bösartiger T-Zellen bei kutanem T-Zell-Lymphom, veröffentlicht im Journal of Infectious Disease, 2023 (https://doi.org/10.1016/j.jid.2023.01.039). In der von Prof. Niels Ødum, Forschungszentrum für Hautimmunologie der Universität Kopenhagen, geleiteten Studie wurde die Wirkung von Endolysin (XZ.700*) auf die Besiedlung der Haut, die Expression von Chemokinen, die Vermehrung von pathogenen S. aureus und mögliche tumorblockierende Wirkungen auf bösartige T-Zellen untersucht.

Das kutane T-Zell-Lymphom (CTCL) ist eine seltene, schwächende Form von Hautkrebs, die T-Zellen des Immunsystems befällt. S. aureus und Staphylokokken-Enterotoxine (SE) stehen im Verdacht, die Krankheitsaktivität und das Fortschreiten der Krebserkrankung bei CTCL durch eine direkte Stimulation der bösartigen T-Zellen zu fördern 1- 3. Da die Krankheit chronisch ist und ein beträchtlicher Teil der Patienten entweder schlecht oder gar nicht auf die derzeitigen Behandlungen anspricht, hat sie tiefgreifende Auswirkungen auf die Lebensqualität der Patienten 4,5. CTCL ist eine seltene Krankheit mit weniger als 200.000 Patienten in den USA, was bedeutet, dass die Indikation für eine Orphan Drug Designation in Frage kommt 6,7.

Niels Ødum, Professor am Forschungszentrum für Hautimmunologie der Universität Kopenhagen, der mit Micreos zusammengearbeitet hat, um den Ansatz der Endolysin-Behandlung bei CTCL aus präklinischer Sicht zu validieren, sagte: „Die Ergebnisse dieser Studie sind bedeutsam, da sie zeigen, dass das Endolysin XZ.700* das Potenzial hat, die Ergebnisse für Patienten zu verbessern, indem es auf Bakterien abzielt, die mit der Krankheitsaktivität und dem Fortschreiten von CTCL in Zusammenhang stehen. Von einer Behandlung von S. aureus mit Antibiotika wird wegen des damit verbundenen Risikos einer Antibiotikaresistenz abgeraten. Daher besteht ein großer medizinischer Bedarf an neuen, spezifischen Anti-Staphylokokken-Alternativen wie XZ.700*, die keine Anzeichen einer Resistenzinduktion aufweisen. Diese Studie zeigte, dass das Endolysin XZ.700* die Besiedlung der Haut durch S. aureus sowohl auf gesunder Haut als auch auf läsionaler CTCL-Haut stark hemmt. Wichtig war, dass dieses Endolysin S. aureus abtötete, nachdem die S. aureus-Kolonisation bereits etabliert war. Dies deutet darauf hin, dass XZ.700* sowohl für eine Akutbehandlung als auch für eine prophylaktische Behandlung geeignet ist.".