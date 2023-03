Am Rande der Demonstrationen kam es in Athen am Mittwochnachmittag auch zu Ausschreitungen und Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Bereits bei Protesten der vergangenen Tage hatten Autonome die Gelegenheit genutzt, sich Gefechte mit den Sicherheitskräften zu liefern./axa/DP/jha

In Untersuchungshaft sitzt bisher der Bahnhofsvorsteher des Bahnhofs der Stadt Larisa, der den entscheidenden Fehler begangen und einen Personenzug auf dieselben Gleise wie einen entgegenkommenden Güterzug geschickt haben soll. Der Mann sei unterqualifiziert gewesen und habe seine Ausbildung zum Bahnhofsvorsteher jenseits der Altersgrenze angetreten, berichteten griechische Medien. Zugleich funktionierten die elektronischen Leit- und Sicherheitssysteme nicht oder nur zum Teil, so dass der menschliche Fehler nicht durch die Technik ausgeglichen werden konnte.

ATHEN (dpa-AFX) - Staatsbedienstete, Schüler, Studenten, Seeleute, Ärzte und Beschäftigte des öffentlichen Nahverkehrs - in Griechenland haben die Menschen am Mittwoch landesweit gestreikt. Durch die Ausstände kam es vor allem in den Großstädten Athen und Thessaloniki zu Verkehrsbehinderungen und später auch zu Auseinandersetzungen zwischen Autonomen und der Polizei.

