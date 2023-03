Steigende Energiekosten fördern Trend zu klimafreundlichem Wohnen (FOTO)

Hamburg (ots) - Klimaschutz und Energieeinsparung sind die Themen unserer Zeit -

auch beim Immobilienkauf. Für rund 60 Prozent der Deutschen ist klima- und

umweltfreundliches Wohnen ganz entscheidend bzw. sehr wichtig. Nur 10 Prozent

geben an, dass dies unwichtig sei. Gleichzeitig sehen sich die Deutschen noch

häufiger als im Vorjahr von steigenden Energiekosten betroffen. Auch die

Inflation macht vielen zu schaffen: Zwei Drittel der deutschen Bevölkerung geben

an, dadurch starke finanzielle Einbußen zu haben. Zu diesen Ergebnissen kommt

eine bundesweite, repräsentative Umfrage vom Januar 2023 im Auftrag von Engel &

Völkers Finance, einem unabhängigen Vermittler von Immobilienfinanzierungen.



Trend zu klima- und umweltfreundlichem Wohnen





"Wir haben in unserer Studie gesehen, dass Energiesparmaßnahmen für viele derBefragten immer wichtiger werden, um in diesen herausfordernden Zeiten den Traumvon der eigenen Immobilie noch realisieren zu können und nicht aufgrund vonexplodierenden Nebenkosten in Schieflage zu geraten," erläutert RebeccaScheidler, Geschäftsführerin von Engel & Völkers Finance. Die finanzielleFörderung einer energetischen Sanierung bzw. einer energiesparenden Bauweise istfür mehr als 60 Prozent der Umfrageteilnehmenden entscheidend, im Vorjahr gabendies lediglich 57 Prozent der Befragten an. Die neue Regelung desBundesbauministeriums, die seit 1. März in Kraft ist und den klimafreundlichenNeubau von Gebäuden unterstützt, hält Scheidler für einen Schritt in dierichtige Richtung. Die Förderung erfolgt über zinsverbilligte Kredite für denBau von klimafreundlichen Wohngebäuden. Erstmals wird dabei der kompletteLebenszyklus des Gebäudes berücksichtigt und sich vor allem auf Aspekte wiegeringe Treibhausgas-Emissionen, hohe Energieeffizienz, niedrige Betriebskostenund einen hohen Anteil erneuerbarer Energien für die Erzeugung von Wärme undStrom fokussiert. "Genau das sind auch die Ausstattungsmerkmale, auf die dieTeilnehmenden der Studie wert legen", erläutert Scheidler: "Für acht von zehnBefragten ist eine gute Dämmung beim Erwerb einer Immobilie wichtig, eineSolaranlage auf dem Dach zur Stromerzeugung betrachten 62 Prozent der Befragtenals entscheidend, das sind knapp 10 Prozent mehr als im Vorjahr. Und fast dieHälfte legt Wert auf eine Wärmepumpe und umweltfreundliche Baumaterialien."Lieferengpässe und Rohstoffmangel beeinflussen KaufentscheidungDer aktuelle Fachkräfte- und Rohstoffmangel sowie Lieferengpässe treffen dieBaubranche derzeit besonders. Dies führt dazu, dass Bestandsimmobilien immermehr an Bedeutung gewinnen. Drei Viertel der befragten Personen halten es fürbesser, eine bestehende Immobilie zu kaufen als neu zu bauen, da sich ein Neubau