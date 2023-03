Koblenz (ots) - Das Wirtschaftsmagazin "Forbes" ist eines der weltweit

Bedingung für die hochkarätige Auszeichnung war eine Nominierung durch einMitglied der 30 under 30. Außerdem musste sich der 28-jährige Koblenzereuropaweit gegen eine vierstellige Anzahl an Bewerbern durchsetzen. Die als "30under 30" ausgezeichneten Personen werden aufgrund ihrer Errungenschaften inihren jeweiligen Bereichen, ihres Zukunftspotenzials und ihrer positivenAuswirkungen auf die Welt um sie herum ausgewählt.Die Jury des Forbes-Magazin erklärte ihre Entscheidung nach gründlicher Analysemit Bauligs Stellung im Markt: "Er ist Mitbegründer Deutschlandswachstumsstärkster Unternehmensberatung. Mit seinem innovativen Ansatz fürdigitales Marketing beschäftigt das Unternehmen über 60 Mitarbeiter. Baulig istein gefragter Redner und Meinungsführer im deutschen B2B-Umfeld".Bauligs Kerngeschäft, das Beratungshaus Baulig Consulting, ist inzwischen mitüber 6.000 Kunden und einem Jahresumsatz von über 30 Millionen Euro in 2022einer der Marktführer im Beratermarkt für KMU-Unternehmen. Zu derBaulig-Firmengruppe zählen außerdem noch zwei Softwareunternehmen, ein KoblenzerImmobilienunternehmen und ein Verlagshaus, das erst kürzlich alsWachstumschampion von Focus und Statista ausgezeichnet wurde."Wir haben Unternehmensberatung digitalisiert und einer breiten Masse vonSelbstständigen und Unternehmern zur Verfügung gestellt. Wir sind nach wie vorkomplett in Familienbesitz, ohne Investoren und weiter auf Wachstumskurs. Undwir werden Koblenz weiter treu bleiben", sagt Markus Baulig.Über Forbes 30 under 30Forbes 30 under 30 ist eine jährlich veröffentlichte Liste von jungen Menschenunter 30 Jahren, die in verschiedenen Bereichen herausragende Leistungenerbracht haben. Die Liste wird vom Magazin Forbes zusammengestellt undveröffentlicht und umfasst verschiedene Kategorien wie Technologie, Kunst undKultur, Unterhaltung, Finanzen, Wissenschaft und mehr.Die Forbes 30 under 30-Liste wurde erstmals im Jahr 2011 veröffentlicht und hatseitdem viele bemerkenswerte junge Persönlichkeiten ausgezeichnet, darunter ElonMusk, Mark Zuckerberg, Emma Watson, Malala Yousafzai und viele andere.Über Markus Baulig:Markus Baulig ist Geschäftsführer der Baulig Consulting GmbH und Leiter derBaulig-Firmengruppe mit insgesamt über 120 Mitarbeitern und über 7.000 Kunden.Er hat schon früh die Rolle des operativen Geschäftsführers übernommen. Dortkümmert er sich persönlich um die Ausbildung und Leitung der Führungskräftesowie die Verwaltung der gesamten Firmengruppe.